Папа Римский лицезрел голых активисток украинского движения Femen

Очередную скандальную выходку позволили себе четыре активистки украинского движения FEMEN, девушки разделись на площади Святого Петра в тот момент, когда в окне собора Святого Павла появился Папа Бенедикт XVI.

На телах активисток FEMEN красовались надписи "In gay we trust"( Мы верим в однополую любовь - ред.)

Карабинеры сразу задержали раздевшихся украинок, пытавшихся своей акцией, видимо, защитить права однополых пар.