Парижский митинг против однополых браков собрал 120 тысяч человек

Митинг противников легализации однополых браков в Париже собрал в 10 раз больше людей, чем «марш против подлецов» в Москве. Порядка 120 тысяч человек, по оценкам полиции, приняли участие в масштабном шествии против однополых браков в столице Франции в воскресенье 13 января, сообщает Le Parisien.

Организаторы митинга заявляют о 500 тыс. участников воскресного митинга. Три колонны стартовали из разных точек Парижа с целью встретиться на Марсовом поле. Акция проходила за две недели до начала обсуждения в парламенте законопроекта о разрешении однополых браков в стране, чьё принятие было одним из предвыборных обещаний президента Франсуа Олланда.

По данным опросов общественного мнения, больше половины французских граждан (56 %) поддерживают закон о легализации однополых браков.

Воскресный марш в Москве противников «закона Димы Яковлева», уже вступившего в действие с 1 января 2013 года, собрал по разным оценкам от 10 до 20 тысяч оппозиционеров.