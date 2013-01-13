Harley-Davidson выпустит мини-байк стоимостью до $7300

Американская Harley-Davidson Motor Company решительно захватывает неисчерпаемый рынок Индии. Именно с учетом потребностей этой страны компания решила создать версию мотоцикла с объемом двигателя всего в 500 куб.см.

Для Harley-Davidson долгое время самым маленьким байком был 883-х кубовый Sportster. Новинка предназначена для рынка Индии, где основным сегментом является мотоциклы объемом до 200 куб.см, сообщает blog.motorcycle. Но может быть востребована и в других бурно развивающихся странах мира.

Сначала Harley-Davidson Motor Company на индийском рынке продавал уже существующие модели, которые поставлялись в Индию в виде комплектов, окончательная сборка которых проводилась уже на месте.

По имеющимся данным, самый маленький Harley увидит свет в начале следующего года на выставке Indian Auto Expo, а производство будет налажено в Индии. Новинка получит V-Twin объемом до 500 куб.см. При производстве планируется использовать комплектующие местного изготовления, что должно снизить цену. Ориентировочная стоимость составляет от $5500 до $7300.