Первый официальный портрет герцогини Кембриджской не понравился британцам

В Национальной портретной галерее Лондона выставлен первый официальный портрет герцогини Кембриджской . Искусствовед Кэйт Миддлтон сама выбирала художника и высказала пожелание, чтобы он изобразил ее естественной.

Портрет - работа кисти Пола Эмсли. Он понравился самой Кейт, в отличие от большинства британцев, возмущенных этой работой, передает Первый канал Жители Великобритании, как и арт-критики не оценили картину. Многие отмечают, что Кэйт на портрете состарили, она выглядит лет на 15 старше, чем в жизни.

На картине герцогиня улыбается, у нее распущены волосы, на ней надето платье британской марки Whistles.

Миддлтон позировала художнику дважды. Также известно, что Эмсли сфотографировал ее и по этим снимкам работал над портретом.

