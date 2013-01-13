Министр обороны Латвии Пабрикc вновь заговорил об угрозах Балтии

Министр обороны Латвии призвал страны Балтии «не медлить с общим военным планированием». Во время визита в Вильнюс глава латвийского Минобороны поделился своим видением ситуации в интервью новостному агенству BNS.

Самой большой угрозой Артис Пабрикc назвал «изоляцию или мышление изоляционистскими понятиями». «Изоляцию можно осуществить разными способами: силой, что сложнее, однако это можно сделать и создавая, например, националистическую ностальгию по отношению к собственной валюте, или национальной политике, или чему-то подобному и говорить, что это наш существенный интерес. Однако, я убежден, что лучший способ сохранения наших национальных интересов - это находиться на более широком международном рынке», - сказал министр.

В качестве негативного примера министр назвал отсутствие поддержки населения введению евро в Латвии. «Мы планируем присоединиться к зоне евро в следующем году, я не финансист, и не пытаюсь оперировать финансовыми понятиями, однако, если говорить о безопасности, то введение евро означает больше европейской интеграции», - сказал Пабрикс.

Помимо традиционных, в Латвии основными угрозами называют «и энергетическую безопасность, и кибернетическую безопасность, и информационное пространство», отметил министр.

Определенную опасность для Балтийского региона может представлять и возможное создание к востоку от ЕС Евразийского союза. Страны Балтии не намерены к нему присоединяться, заявил Пабрикс. Однако попытки создания Евразийского союза, по мнению министра, можно расценивать как попытку России увеличить свое влияние на территориях бывшей империи.

«Ведь в России все еще есть слои, которые традиционно считают Запад врагом, оппонентом, что не совсем правильно. Я думаю, что самый большой вызов находится к востоку от нас - это демография, пустынные территории в Сибири, подъем на Востоке», - сказал латвийский министр обороны.