Военно-морские силы США начали расследование обстоятельств столкновения своей ударной атомной подводной лодки "Джексонвилл" с неизвестным судном в Персидском заливе.

Субмарина, вооруженная торпедами и крылатыми ракетами "Томагавк", в субботу в 10 утра по местному времени пришла в один из портов на Бахрейне. В командовании ВМС США уточнили, что авария произошла в Персидском заливе, а не в Ормузском проливе.



Субмарина, находившаяся на перископной глубине, задела утром в четверг, 10 января, какое-то надводное судно. Никто из членов экипажа подлодки не пострадал.

Один из двух перископов субмарины поврежден. Ведется расследование инцидента.