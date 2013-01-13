В Италии 13 летний подросток, проживающий с приемными родителями, рассорился с матерью и угнал автомобиль отца. Мальчика усыновили из Польши. Он и решил на "Мерседесе" приемного отца доехать на родину повидаться с сестрой и биологическими родителями.

Подросток из небольшого города Педеробба (Pederobba) на севере Италии проехал по дорогам Европы на машине около 800 километров, пока его под Лейпцигом в Германии не остановили полицейские. У мальчика было с собой 200 евро в кармане. Он вел мощный "Мерседес" с автоматической коробкой передач почти в течение суток, сообщает Лента.ру.

Путешественика уже отправили обратно в Италию. В полиции сообщили, что мальчик принес извинения и признал, что был неправ. Как оказалось, подросток увлекался автомобилями и отлично ездил на картах.