В Черновцах запретили сразу семь собраний граждан

Черновицкий горсовет подал иск в Апеляционный суд области о запрете пикетирования 13 января встречи глав МИД Украины Леонида КОЖАРЫ и России Сергея ЛАВРОВА.

Об этом Українським новинам сообщил председатель Черновицкой областной организации партии «Фронт змін» Алексей КАСПРУК.

«Мы подали в горсовет уведомление о намерении провести мирное собрание 13 января возле Черновицкого аэропорта и возле центрального корпуса Черновицкого национального университета имени Юрия ФЕДЬКОВИЧА, но получили сообщение, что горсовет подал иск в суд о запрете собрания», - рассказал КАСПРУК.

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