В Украине начали сажать хакеров

В Киеве впервые арестовали хакера, совершавшего DDoS-атаки на сайты различных коммерческих структур по заказу конкурентов.

Всего на счету «работника интернета» — более 50 атак, а объектами его деятельности в основном были российские ресурсы, пишет «Украинская правда».

«В нашей практике это первый случай в Украине, когда хакер действовал на заказ», — рассказал изданию главный инспектор отдела по выявлению преступлений в сфере платежных систем и информационной безопасности МВД Богдан ТИЩЕНКО.

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