«АэроСвит» снова «подставил» своих клиентов

Большое количество рейсов авиакомпании «АэроСвит» в/из международного аэропорта «Борисполь» (Киев) в субботу могут быть задержаны или отменены.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта «Борисполь», являющегося базовым аэропортом для «АэроСвита», судьба 18 рейсов авиакомпании на вылет и 19 рейсов на прибытие, по состоянию на 9:00 непонятна. Аэропорт не сообщает, отменены или задерживаются рейсы, и предлагает пассажирам обращаться в авиакомпанию, передает «Украинская правда» со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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