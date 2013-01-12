Азаров взял евроинтеграцию в свои руки

Премьер Николай АЗАРОВ будет лично координировать выполнение плана действий по евроинтеграции.

Об этом он заявил во время совещания по выполнению министерствами и ведомствами задач Плана действий ассоциации с Европейским Союзом, сообщает в субботу пресс-служба Кабмина.

АЗАРОВ заявил, что берет на себя координацию действий по выполнению плана ассоциации. Для этого он ежемесячно будет проводить координационные совещания, на которых будет рассматриваться месячный отчет и оценки относительно работы над евроинтеграцией, передает «Украинская правда».

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