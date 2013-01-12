Азаров взял евроинтеграцию в свои руки
12 января 2013, 20:58 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер Николай АЗАРОВ будет лично координировать выполнение плана действий по евроинтеграции.
Об этом он заявил во время совещания по выполнению министерствами и ведомствами задач Плана действий ассоциации с Европейским Союзом, сообщает в субботу пресс-служба Кабмина.
АЗАРОВ заявил, что берет на себя координацию действий по выполнению плана ассоциации. Для этого он ежемесячно будет проводить координационные совещания, на которых будет рассматриваться месячный отчет и оценки относительно работы над евроинтеграцией, передает «Украинская правда».