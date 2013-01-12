Уникальное природное явление удалось запечатлеть очевидцам в Австралии. Смертельно опасное багровое облако песчаной бури угрожало накрыть отдыхающих на диких пляжах Индийского океана близ города Онслоу.

На западном побережье страны было объявлено предупреждение, передает Первый канал. В какой-то момент скорость ветра в центре тропического циклона достигала 35 метров в секунду, это втрое больше, чем нужно для образования подобных явлений. Песчаную бурю поначалу приняли за цунами. Обошлось без жертв.