В Германии переходят на отопление дровами из новогодних елей. ВИДЕО

В ФРГ кардинально решена проблема утилизации рождественско-новогодних ёлок. Даже в Берлине теплоэлектростанции используют не уголь, а дрова, которые "еловый патруль" собирает прямо на улицах города.

Каждый год только берлинцы выбрасывают более 400 тысяч зеленых красавиц. И, конечно же, немцы не могут позволить, чтобы все это добро просто сгнило в земле. Хвойные деревья в столиц Германии свозят на специальную площадку.

Отсюда они попадают в топки теплостанций. Кроме того их начали использовать при производстве ламината, а сейчас готовится к выпуску новый продукт - еловые топливные гранулы, передает Первый канал.

Рядовые берлинцы, видя спрос на "отработавшие" рождественские деревья, поднимают вопрос о том, что коммунальщики должны принимать их как стеклотару, за деньги.