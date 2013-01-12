Определился лидер первого тура президентских выборов в Чехии

В Чехии по предварительным результатам голосования а двухдневных прямых общенародных выборах президента, проведенных в пятницу и субботу лидирует кандидат в президенты страны, экс-премьер Милош Земан.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Чешское статистическое управление. После обработки 1% данных Земан набирает более 25% голосов. У ещё одного бывшего премьера, Яна Фишера - 19%.

По данным центризбиркома страны, выборы прошли при высокой явке, в некоторых регионах она превысила 50%.

"АН" писали, что официальные предварительные результаты первого тура выборов будут обнародованы около 22-х часов мск.