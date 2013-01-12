Первые прямые всенародные выборы президента Чехии завершились

В Чехии в субботу завершились выборы первые прямые всенародные выборы главы государства, которые по закону этой страны велись два дня пятницы. Начался подсчет голосов. Предварительные итоги будут изветны к 22.00 мск сегодня.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Чешское информагентство ЧТК.

"АН" писали, что в выборах президента Чехии участвовали девять кандидатов: Милош Земан, Ян Фишер, Владимир Франц, Карел Шварценберг, Йиржи Динстбир, Пшемысл Соботка, Яна Бобошикова, Таня Фишерова и Зузана Ройтова.

В случае если президент Чехии не будет избран в первом туре, второй тур голосования состоится 25 и 26 января.