В Греции опять повышают налоги для состоятельных

Греческий парламент одобрил законопроект, предполагающий ужесточение налоговой политики. За законопроект проголосовали 163 парламентария из 300. Документ предполагает повышение налогов для состоятельных слоев населения.

Как надеются власти страны, эти меры помогут правительству собрать дополнительно около 3 млрд долларов в этом году, передает РИА Новости. По мнению оппозиции, эти меры негативно скажутся на экономической ситуации в стране, и больше всего от них пострадает средний класс.

"АН" писали, что бюджет Греции на 2013 год предполагает сокращение расходов на €9 млрд в течение будущего года. Это является одним из условий предоставления Афинам пакета международной помощи на €31 с лишним млрд.

Напомним, в связи с сокращением бюджета, в Греции не утихают массовые демонстрации протеста.