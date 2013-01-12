Северная Корея завтра может провести новое ядерное испытание

Третье по счету в истории КНДР ядерное испытание может быть проведено с 13 по 20 января. В связи с полученной информацией об этом событии южнокорейская сторона "усилила наблюдение за ядерным полигоном Пунгери" на северо-востоке Северной Кореи.

Об этом сообщают СМИ. По словам неназванного источника южнокорейской газеты "Чунан Ильбо", возможные даты проведения ядерного испытания сообщил "китайской стороне официальный представитель дипмиссии КНДР в Пекине".

"АН" писали, что 12 декабря КНДР осуществила сегодня днем запуск баллистической ракеты дальнего радиуса действия с научно-исследовательским спутником со своего космодрома "Сохэ" в западной провинции Пхёнан-Пукто на западном побережье Северной Кореи. Это вызвало серьезное беспокойство мирового сообщества.

Тогда же прошло сообщение о том, что северокорейские специалисты практически полностью восстановили полигон Пунгери, инфраструктура которого частично была разрушена летом и в начале осени из-за проливных доджей и наводнений. Это, как подчеркнули авторы заметки, даст КНДР возможность произвести очередное ядерное испытание в течение двух недель после принятия руководством страны соответствующего решения.

Напомним, Северная Корея объявила себя ядерной державой в 2005 году. В 2006 и в 2009 годах КНДР провела подземные ядерные испытания, после которых Совбез ООН принял ряд резолюций, требующих от КНДР прекратить деятельность в ядерной сфере и вернуться к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова.