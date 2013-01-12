В парикмахерских Таджикистана брить бороды не будут - ВИЧ-инфекция

Министерство здравоохранения Таджикистана рекомендует парикмахерским воздержаться от предоставления услуг по бритью бороды, чтобы остановить распространение ВИЧ-инфекции.

По словам министра здравоохранения Нусратулло Салимова, «во многих парикмахерских недостаточно дезинфицируют инструменты для бритья», что может представлять серьезную угрозу для здоровья человека.



«Бритье бород – один из способов заражения. Есть недобросовестные парикмахеры, которые используют инструменты многократно, без соблюдения санитарно-гигиенических норм. Контролировать эти нормы очень сложно. Все эти меры принимаются в целях обеспечения безопасности населения», - заявил министр здравоохранения Нусратулло Салимов.

Минздрав выражает обеспокоенность ростом числа ВИЧ-инфицированных и предупреждает, что около 20% заразившихся не знают, каким образом они были инфицированы.



В ведомстве полагают, что одним из возможных путей заражения стало именно бритье в таджикских парикмахерских, в которых нередко не соблюдаются санитарные нормы.



«Мы запретили брить бороды, потому что ни в одной парикмахерской я не видел комплект одноразовых приборов. Эти станки не дезинфицируются, и они спокойно могут стать источником многократного заражения людей гепатитом С, ВИЧ-инфекцией» - говорит главный санитарный врач Аъзам Мирзоев, сообщает vz.ru.



По его словам, небезопасны и такие услуги, как прокалывание ушей, татуировки и обрезание, если не соблюдаются санитарные нормы.