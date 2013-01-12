Команда регби из Уэльса лишилась ведущего игрока: виноват лабрадор

Команда по регби из Уэльса улетела на соревнования во французский Тулон без ведущего игрока. Джейсона Тови не пустил на состязания щенок лабрадора. За несколько минут до выезда в аэропорт он сгрыз паспорт спортсмена.

Сложившаяся ситуация привела тренера в ярость, Тови обязали заплатить штраф и оставили дома смотреть игру по телевизору, сообщает ntv.ru. Неизвестно, был ли наказан лабрадор за то, что команда лишилась ведущего игрока.