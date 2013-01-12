«АэроСвит» создал антикризисный штаб

В связи с введением временного расписания полетов и с целью его обеспечения и информирования пассажиров об оперативных изменениях в графике рейсов, авиакомпания «АэроСвит» создала антикризисный штаб.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе авиакомпании, в состав штаба введены представители всех ключевых подразделений компании по обеспечению выполнения рейсов и обслуживания пассажиров. Антикризисный штаб, кроме полетов, предусмотренных временным расписанием, также организует дополнительные рейсы для доставки пассажиров компании.

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