Кому нужны оптовые билеты в троллейбусах?
12 января 2013, 13:32 [ «Аргументы Недели» ]
С начала этого года крымчане и гости автономии больше не могут покупать по одному билету в троллейбусе. Теперь их продают оптом – по четыре штуки.
//В мире
12 января 2013, 13:32 [ «Аргументы Недели» ]
С начала этого года крымчане и гости автономии больше не могут покупать по одному билету в троллейбусе. Теперь их продают оптом – по четыре штуки.
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