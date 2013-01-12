В Мали при поддержке ВВС Франции отбит у повстанцев город в центре страны

Правительственные войска Мали при поддержке французской авиации отбили у повстанцев стратегически важный город Конна в центре страны, сообщает «Би-би-си». Исламисты отошли на юг.

По свидетельствам местных жителей, в освобождении Конны участвовала не только французская авиация, но и пехота: непосредственно в боях солдаты не участвовали, но помогали малийским войскам подготовиться к наступлению на город.

Вчера вечером президент Франции Франсуа Олланд официально объявил о начале военной операции в Мали, отметив, что она проходит в рамках международного законодательства и в согласии с президентом Мали Дионкундой Траоре, сообщает gazeta.ru. Через несколько часов стало известно, что министерство обороны США рассматривает варианты поддержки военной операции Франции.