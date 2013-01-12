КНДР может провести очередное ядерное испытание на следующей неделе

КНДР может провести новое ядерное испытание уже на следующей неделе, с 13 по 20 января. Представитель северокорейской дипломатической миссии в Пекине сообщил об этом китайской стороне.

Разведка Южной Кореи усилила наблюдение за ядерным полигоном Пхунгери в провинции Хамген-Пукто. В прошлом году разведывательный спутник зафиксировал признаки строительства новых подземных тоннелей, которые могут использоваться для ядерного испытания.



В данный момент признаков подготовки к взрывам на полигоне не замечено. Однако министр Республики Корея по делам объединения Ю У Ик отметил, что, согласно опыту предыдущих лет, ядерные испытания Севера следуют за ракетными. В середине декабря Пхеньян запустил ракету-носитель "Ынха-3", которая вывела на орбиту Земли искусственный спутник "Кванменсон-3". Министр Ю У Ик заявил, что существует высокая вероятность того, что вслед за запуском спутника последует ядерное испытание.



КНДР к настоящему моменту провела два подземных ядерных испытания — в 2006 и 2009 годах, сообщает ИТАР-ТАСС. В обоих случаях они следовали за пусками ракет большой дальности.