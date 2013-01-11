В Керчи осужденные метут улицы и сотрудничают с ЖЭК получше штатных сотрудников
11 января 2013, 23:08 [ «Аргументы Недели» ]
В Керчи осужденные Исправительного центра №139 работают на дорогах города и в жилых микрорайонах.
Такую форму сотрудничества с Исправительным центром нашли удобной для себя коммунальные предприятия города и один частный предприниматель, передает собкор «Аргументов недели – Крым» в Керчи.
По словам работодателей, осужденные выполняют работу не хуже обычных штатных работников, а даже лучше: после праздников не уходят в запой, по семейным обстоятельствам не отпрашиваются.