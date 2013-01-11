В Керчи осужденные метут улицы и сотрудничают с ЖЭК получше штатных сотрудников

В Керчи осужденные Исправительного центра №139 работают на дорогах города и в жилых микрорайонах.



Такую форму сотрудничества с Исправительным центром нашли удобной для себя коммунальные предприятия города и один частный предприниматель, передает собкор «Аргументов недели – Крым» в Керчи.



По словам работодателей, осужденные выполняют работу не хуже обычных штатных работников, а даже лучше: после праздников не уходят в запой, по семейным обстоятельствам не отпрашиваются.

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