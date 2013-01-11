У Тимошенко уверяют, что ее разговор с мужем смонтировали

В Интернете появилась смонтированная аудиозапись телефонного разговора экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО с ее мужем Александром ТИМОШЕНКО.

Об этом на брифинге в Харькове заявил адвокат ТИМОШЕНКО Александр ПЛАХОТНЮК, передает УНИАН.

По его словам, в аудиозаписи разговора якобы экс-премьер вспоминает судью Европейского суда по правам человека от Украины, говоря о том, что она якобы не хочет подписывать решение суда, и что ей это когда-то «отхаркнется» («відхаркнеться»).

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