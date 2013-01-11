В Израиле ведется ликвидация последствий аномального снегопада

Израиль приходит в себя после аномального снегопада, самого сильного с 1992 года. "АН" писали, что в среду с северо-запада в еврейское государство его принес мощный циклон, который сопровождался шквалистым ветром.

В некоторых районах страны повалены деревья и линии электропередачи, движение на дорогах, заваленных сугробами, встало. Накануне автомагистрали, ведущие в Иерусалим, оказались заблокированы.

Проблемы возникли и у местных водителей, не умеющих ездить по обледеневшей дороге. Число аварий в первые часы снегопада выросло в разы, прежде чем автотрассы окончательно опустели. Чтобы люди не садились за руль, в Иерусалиме городские власти сделали бесплатным проезд на всех видах общественного транспорта. А на улицы израильской столицы вышла сотня машин снегоуборочной техники, 5 лет пылившаяся в гаражах, передает ТВЦ.

Тем не менее, на Ближнем Востоке даже взрослые как дети радуются снегу, выпадающему раз в пять-шесть лет.

Сегодня время для того, чтобы слепить снеговика и поиграть в снежки, нашлось даже в плотном графике израильского президента. "Снежное перемирие" установилось в Палестине. В Рамалле, Хевроне и Вифлееме дети и взрослые бросили свои обычные дела и занялись снежным творчеством.

Для израильских детишек и вовсе снегопад стал "манной небеной": до его окончания для школьников объявлены внеплановые каникулы.

Как и ожидал Минтранс, в Иерусалим повалили туристы с юга страны посмотреть на редкое природное явление. Впрочем, уже к вечеру пятницы настолько потеплело, что от многих сугробов остались только лужи, не вызывающие радости у коммунальщиков.