Брахими призвал Россию и США добиться прекращения кровопролития в Сирии

В Женеве в пятницу Совместный спецпредставитель ООН и Лиги арабских государств по Сирии Лахдар Брахими провел консультации с представителем президента - замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым и заместителем Госсекретаря США Уильямом Бернсом.

Участники встречи подчеркнули необходимость достижения политического решения, основанного на Женевском коммюнике от 30 июня 2012 года.

После завершения встречи Лахдар Брахими выступил с заявлением, в котором выразил общее убеждение участников консультаций в том, что военного решения сирийского кризиса нет.

"Мы все очень и очень глубоко осознаем, что огромные страдания сирийского народа слишком затянулись. Все мы подчеркнули необходимость скорейшего прекращения кровопролития, разрушений и всех форм насилия в Сирии. Мы вновь подчеркнули, что, по нашему мнению, не существует военного решения этого конфликта. Мы особо отметили необходимость достижения политического решения на основе Женевского коммюнике 30 июня 2012 года", - сказал спецпредставитель ООН и ЛАГ, передает Центр новостей ООН.

Говоря о Женевском коммюнике, Лахдар Брахими отметил, что его ключевым элементом является создание руководящего органа, обладающего полными полномочиями исполнительной власти. Он добавил, что эти полномочия включают все полномочия государственных органов власти.

Совместный специальный представитель ООН и Лиги арабских государств сказал, что все международные игроки, в том числе США и Россия, крайне обеспокоены ухудшением ситуации в Сирии и хотят внести свой вклад в поиск решения.

Он отметил, что продолжит встречи со всеми сирийскими сторонами и представителями других государств. До конца месяца Лахдар Брахими планирует проинформировать о своих усилиях по разрешению сирийского конфликта членов Совбеза.

"АН" писали, что в Сирии произведен обмен захваченных повстанцами под Дамаском иранских стражей Исламской революции на плененных правительственными войсками САР боевиков.