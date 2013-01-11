Россия угрожает прекратить обслуживание «Аэросвита» из-за долгов
11 января 2013, 21:54 [ «Аргументы Недели» ]
Россия собирается прекратить аэронавигационное обслуживание воздушных судов авиакомпании «Аэросвит» с 15 января 2013 года.
Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).
Согласно информации, на протяжении длительного времени «Аэросвит» неисправно оплачивал аэронавигационные сборы за обслуживание полетов в воздушном пространстве РФ, передает «Украинская правда».