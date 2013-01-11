В Керчи массово воруют крышки канализационных люков

В Керчи, в спальном районе города, жители жалуются на воровство крышек канализационных люков. По словам керчан, попыток хотя бы временно прикрыть опасные дыры не было.



Лишь немногие люки прикрыты бетонными крышками, но и их постоянно отодвигают, оставляя опасные щели, передает собкор «Аргументов недели - Крым» в Керчи.



На улице Буденного находится очень много открытых колодцев, но предупреждающих знаков или ограждения возле них нет.

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