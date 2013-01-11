На ялтинской набережной больше не будут продавать попкорн

На набережной Ялты ликвидируют точки продажи попкорна. Такое решение, вследствие многочисленных просьб жителей города, было принято в ходе заседания исполкома.

На сегодня с ялтинской набережной уже были демонтированы и вывезены две ранее установленные торговые точки по продаже попкорна, занимающие территорию города без разрешительных документов, информирует пресс-служба горсовета.

«Мы в письменной форме уведомили предпринимателя о нарушении им Закона Украины «О благоустройства населенных пунктов» в части ст. 42. Предпринимателю предлагалось в случае отсутствия разрешительных документов, добровольно освободить самовольно занятую часть территории объекта благоустройства путём установки торговых киосков, но он не прислушался», – рассказал начальник инспекции Олег ПИХТЕРЕВ.

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