Япония приняла масштабную программу по стимулированию экономики

В Японии правительство утвердило крупнейший в истории Страны Восходящего Солнца пакет мер по стимулированию экономики в размере 175 млрд евро. Власти рассчитывает, что это позволит увеличить ВВП на 2% в год и создать 600 тысяч новых рабочих мест.

€35 млрд планируется направить на восстановление районов, пострадавших от землетрясения 2011 года, и модернизацию транспортной инфраструктуры, около 30 млрд евро – на поддержку японских производителей, передает РИА Новости.

Половина необходимых для реализации программы средств будет выделена из госбюджета, другую покроют за счет средств частных компаний и региональных бюджетов.