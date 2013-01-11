В пятницу Мухаммед Юсеф - директор комплекса пирамид в Дахшуре, расположенного близ города Каира, заявил местному изданию, что сегодня древние памятники Египта подвергаются массовому разграблению. По его словам, это происходит без защиты МВД и при полном попустительстве властей.

Пирамидам Дашхура грозит "культурная и историческая катастрофа", поскольку "черные копатели" и контрабандисты промышляют уже среди бела дня", - заявил он.

Мухаммед Юсеф рассказал, что при прежнем режиме памятники находились под строгим контролем армии и силовых структур, которые весьма успешно боролись с попытками незаконных подземных изысканий. "Сейчас число мародеров выросло в разы, у них есть оружие и самое современное оборудование, включая георадары, и простым сотрудникам комплекса им нечего противопоставить", - заметил директор.

По его мнению, пришедшие к власти "Братья-мусульмане" своим бездействием способствуют разрушению древних памятников мирового наследия. Он считает, пока не поздно президент Мухаммед Мурси должен вмешаться, а МВД взять под свою защиту все древнеегипетские комплексы, передает издание "Аль-Ватан".

Поясним, комплекс Дахшур, где расположен некрополь эпохи Древнего и Среднего царства, а также известные Ломаная и Розовая пирамиды (XXVI век до н.э.), представляет большой исторический и культурологический интерес для археологов из-за расположенных там гробниц царских родственниц. Во многих из них в свое время были найдены драгоценные клады и артефакты. Он внесен ЮНЕСКО в список Всемирного наследия.