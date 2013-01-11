В Соединенных Штатах будет проведен специальный осмотр самых важных систем "Боинг-787 Дримлайнер" в связи с рядом инцидентов с этими пассажирскими самолетами, эксплуатируемыми японскими авиаперевозчиками, с начала недели.

Такое решение принято в пятницу Федеральным авиационным управлением США, передает РИА Новости.



Ранее сегодня правительство Японии поручило провести экстренную проверку всех имеющихся в стране лайнеров "Боинг-787 Дримлайнер": в пятницу было зафиксировано два инцидента с "Дримлайнерами" японских компаний. В одном случае треснуло стекло в кабине пилотов во время полета из Токио в аэропорт Мацуяма, в другом после посадки самолета из Токио в аэропорту Миядзаки, была зафиксирована утечка масла.



Кроме того, в минувший понедельник в аэропорту Бостона у "лайнера мечты" японской авиакомпании JAL загорелся аккумулятор, а во вторник в этом же аэропорту произошла утечка топлива. В среду японская авиакомпания ANA была вынуждена отменить рейс одного из этих самолетов в связи с неисправностью в системе тормозов.



В результате этих происшествий, пострадавших нет.

Boeing 787 Dreamliner - широкофюзеляжный двухмоторный реактивный пассажирский самолёт, разработанный американской компанией Boeing совместно с рядом зарубежных компаний, в том числе и с российскими. "Дримлайнеры" эксплуатируются с ноября 2011 года, они способны совершать беспосадочные перелеты на расстояние до 15 тысяч км и перевозить от 250 до 330 пассажиров в зависимости от модификации. Цена такого самолета колеблется от 150 до 206,8 млн долларов. Главная особенность "Дримлайнера" - его экономичность, специалисты утверждают, что такой самолет тратит на 20% меньше топлива, чем прежние "Боинги".

Японские авиакомпании JAL и ANA эксплуатируют 24 "Дримлайнера". JAL, в частности, использует такой самолет на направлении Москва-Токио.