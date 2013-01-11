Женщины от оппозиции заблокировали трибуну и пообещали женский бунт

Трибуну Верховной Рады заблокировали депутаты-женщины от оппозиции и зачитали 5 требований.

Требования зачитывала депутат от БЮТ Александра КУЖЕЛЬ, передает «Украинская правда».

«Когда наша лидер Юлия ТИМОШЕНКО проводит акт гражданской непокорности... Мы требуем как женщины Украины: Генпрокурора ПШОНКУ в зал, пусть даст ответ на нарушение прав женщин в Украине и нашего лидера ТИМОШЕНКО», - заявила она.

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