В Сирии воинов иранского КСИР обменяли на повстанцев в соотношении 1:44

В Сирии состоялся первый крупный обмен пленными между властями и повстанцами. 48 иранских воинов корпуса стражей исламской революции, взятые в плен мятежниками в августе в районе аэропорта Дамаска, были обменены на 2130 пленённых правительственными войсками, среди которых есть и граждане Турции.

Сделку по обмену организовали Турция, Иран и Катар. Сирийская оппозиция утверждает, что режимом Асада отпущены гражданские лица, официальный Дамаск - что пленные - боевики, которые вели вооруженную борьбу против властей САР.

"АН" писали, что в августе на шоссе, ведущем в международный аэропорт Дамаска, похищены 48 шиитских паломников из Ирана, среди которых были воины КСИР. Они направлялись к шиитской святыне - мечети Сит-Зейнаб, расположенной в окрестностях сирийской столицы. Иран обратился к Турции и Катару с просьбой о содействии освобождению заложников.

В минувшую среду освобожденных иранцев доставили в отель Шератон в Дамаске на нескольких микроавтобусах, передает SalamNews. Их встречали посол Ирана в Сирии Мохаммед Реза Шибахи и высокопоставленные представители шиитского духовенства. Каждому освобожденному иранцу вручили по белой розочке.

Обмен помогла организовать турецкая исламистская группа. Турецкий премьер-министр Эрдоган выразил радость в связи с освобождением заключенных Сирии, и, в то же время, сожаление, в связи с тем, что "многие всё ещё остаются за решёткой".

Напомним, накануне спецпредставитель ООН и ЛАГ Лахдар Брахими извинился за то, что назвал позицию Асада "сектантской".