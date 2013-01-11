Стали известны подробности последней операции, которую перенес Уго Чавес

Стали известны подробности последней операции, которую перенес, страдающий от онкологического заболевания президент Венесуэлы Уго Чавес, о них рассказал в четверг СМИ вице-президент Венесуэлы Николас Мадуро.

В одной из клиник Гаваны, Куба, в ходе оперативного вмешательства в декабре 2012 года Чавесу удалили опухоль размером, по словам Мадуро, с мяч для софтбола (около 10 см в диаметре - ред.).

Президент Венесуэлы Уго Чавес уже не первый год проходит лечение на Кубе, в связи с его недугом церемония присяги Чавеса была перенесена с 10 января на неопределенное время.