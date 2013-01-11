В Израиле партия ШАС остановит показ ролика о «русской» невесте

В Израиле крупнейшая в стране партия религиозных евреев ШАС снимет с показа предвыборный ролик о «русской» невесте. Этот ролик, который два дня транслировали израильские телеканалы, возмутил многих в миллионной общине выходцев из бывшего Советского Союза.

В рекламе белокурая невеста под венцом получает свидетельство о переходе в иудаизм, нажав несколько кнопок на принесенном с собой факсе. Жених — коренной израильтянин — задал вопрос: «Минуточку, ты не еврейка?». « Теперь еврейка», - ответила с сильным русским акцентом Марина Иванова и наклоняется поцеловать будущего мужа, который ниже ее на полголовы, и он в ужасе отшатнулся от девушки.

Скандальный ролик возмутил и рядовых русскоязычных избирателей, и рассчитывающих на их голоса политиков. Возмущены также кандидаты от фаворитов избирательной кампании - объединенного списка «Ликуд» и «Наш дом Израиль» , партий «Еврейский дом», «Авода», «Еш Атид» («Есть будущее»), передает РИА Новости.

Ролик принадлежит религиозной партии ШАС, которая выступает против смешанных браков, светского бракосочетания без участия раввинатов и упрощения процедур гиюра - принятия иудаизма неевреями, которых немало в среде русскоязычных израильтян. С десятью депутатскими мандатами и четырьмя министерскими портфелями ШАС располагает четвертой по численности фракцией в нынешнем составе парламента и, судя по опросам, не утратит своих позиций после выборов.

Выборы в Израиле намечены на 22 января.