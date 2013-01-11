Подводная лодка ВМС США в четверг столкнулась с кораблем

Сегодня пресс-служба Пятого флота США, дислоцирующаяся в Бахрейне, сообщает, что атомная подводная лодка ВМС США "Джексонвилл", входящая в состав флота, в Ормузском проливе столкнулась, предположительно, с рыболовецким сейнером.

Пострадавших нет, на подлодке типа "Лос-Анджелес" поврежден перископ, все системы в порядке, повреждений у АПЛ нет.

АПЛ "Джексонвилл" принята на вооружение в 1981 году.

Ормузский пролив - узкий, стратегически важный пролив, соединяющий Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе. Северное побережье принадлежит Ирану, южное — Объединённым Арабским Эмиратам и полуанклаву Омана.

По данным Подразделения морской статистики Lloyd’s в 2006 году через Ормузский пролив проходило 33 % глобального экспорта нефти по морю.