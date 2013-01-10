В еврозоне появилась новая купюра достоинством 5 евро

В еврозоне появилась новая купюра. В четверг глава Европейского Центробанка Марио Драги представил образец новой купюры достоинством 5 евро с улучшенной защитой от подделок, которая поступит в обращение в мае 2013 года.

В ближайшие несколько лет ЕЦБ планирует ввести в обращение усовершенствованную серию евро-банкнот, представленная купюра как раз и открывает вторую серию новых банкнот, которая называется "Европа" — по имени героини древнегреческой мифологии, дочери финикийского царя Европы. Ее портрет, который был скопирован с изображения на античной чаше, хранящейся в парижском Лувре, запечатлен на новой купюре в двух местах — в качестве водяного знака и голограммы.

По словам главы ЕЦБ, "старые" купюры "будут ходить" в течение ближайших 10 лет.

Нынешняя купюра в 5 евро защищена голограммой с изображением созвездия Евриона, сообщают западные СМИ.