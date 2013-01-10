С волками жить?

Защитники животных съехались в Симферополь, где, собрав пресс-конференцию, заявили, что волк в Крыму недолюблен.

И мало того! Были названы главные враги волков. Ими оказались журналисты. Которые, по мнению обличителей-экологов, почем зря плохо пишут про этих милых (так, наверное, думают об этих санитарах леса «зеленые») хищников. Происходящее defenderы провозгласили антиволчьей истерией и пригрозили присуждать премию «Гнилое перо» за материалы, направленные против животных, в частности, волков.

Читать дальше