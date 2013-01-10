В Австралии по запросу властей США арестован деловой партнер Виктора Бута

В четверг стало известно, что по запросу американских властей в австралийском городе Мельбурн арестован бывший партнер российского предпринимателя Виктора Бута, гражданин США и Сирии Ричард Чичакли, сообщает Нerald Sun.

Прокурор Южного округа Нью-Йорка Приит Бхарара сообщил, что Чичакли был задержан 9 января. Ему предъявлены обвинения в "преступном сговоре с целью нарушить американский закон о чрезвычайных экономических полномочиях", сговоре с целью отмывания денег, мошенничестве и других преступлениях. Кроме того, он якобы помогал Буту продавать вооружение. Чичакли грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.

Напомним, Виктор Бут был приговорен судом Нью-Йорка к 25 годам заключения за намерение продать партию вооружения леворадикальной группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии" (FARC), которая в США считается террористической. Россиянин свою вину не признает.

А осенью 2012 года США отказали России в выдаче Виктора Бута для отбытия наказания на родине.