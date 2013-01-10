Азаров посетовал, что украинцы едят мало мяса

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сетует, что украинцы хоть и стали потреблять больше мяса, но все еще едят его меньше, чем жители других европейских стран.

Об этом АЗАРОВ сказал во время встречи с ведущими экспертами-экономистами. Он отметил, что хотя показатель потребления мяса на одного украинца и вырос на 6 кг в год, но это все еще в полтора раза меньше европейских показателей. «То есть, имеются возможности для роста», - сказал АЗАРОВ, передает УНИАН.

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