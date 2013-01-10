«Аэросвит» увольняет всех своих работников

Авиакомпания «АэроСвит» намерена уволить всех своих сотрудников.

Об этом сообщил глава первичной профорганизации компании Владислав НЕГОВСКИЙ, передают Факты со ссылкой на Gazeta.ua.

«18 декабря наш профсоюз встречался с руководством. Получили письма-предупреждения, где говорилось об увольнении всех работников компании через два месяца. Поскольку эти письма выдавались с нарушениями законодательства, мы обратились в администрацию с просьбой признать их недействительными. Процедура реорганизации, как хочет сделать администрация, должна проходить по закону. Я надеюсь, что компания примет во внимание наши замечания», - отметил он.

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