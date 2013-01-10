ГПУ: Украинские спецслужбы к похищению российского оппозиционера не причастны

Генпрокуратура не установила причастность украинских спецслужб и правоохранителей к исчезновению российского оппозиционера Леонида РАЗВОЗЖАЕВА.

Об этом на заседании комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности сообщил заместитель генпрокурора Анатолий ПРИШКО.

«По этому поводу проводилась проверка, были зарегистрированы соответствующие обращения. Никаких данных о причастности сотрудников спецслужб и правоохранительных органов к этому не установлено», - сказал ПРИШКО журналистам, отвечая на вопрос, причастны ли спецслужбы к исчезновению РАЗВОЗЖАЕВА.

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