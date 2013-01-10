В Великобритании эксперты общества инженеров-механиков выяснили, что на Земле пропадает от 30 до 50% продовольствия - выращенного и произведенного. Они утверждают, что почти 2 млрд тонн еды в год никто не съедает.

В докладе экспертов говорится, что избыток еды образуется из-за сочетания нескольких факторов: плохого сбора урожая, несоответствующих условий хранения, строгого контроля над продажей просроченных продуктов и расточительностью потребителей.

По данным экспертов, в Великобритании до 30% овощей остается гнить на полях, поскольку они недостаточно привлекательны внешне. Большое количество продуктов выбраковывается из-за просроченности в магазинах. А причиной может являться то, что продукты дорого стоят, и большая часть потребителей стараются покупать более дешевые продукты.

По мнению авторов документа, такое положение вещей является трагичным, а землянам необходимо задуматься о стратегии разумного питания, пишут интернет-СМИ.