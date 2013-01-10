Президент Эстонии призвал соблюдать «компьютерную гигиену»

Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес на пресс-конференции по неприкосновенности частной жизни и защите конфиденциальных данных сказал, что заклеил видеокамеру своего ноутбука скотчем.

Руководитель отдела реагирования на компьютерные инциденты Центра развития государственных инфосистем Эстонии Хиллар Аарелайд признал опасения президента в том, что хакеры могут использовать его видеокамеру, обоснованной, пишет сегодняшняя «Eesti Ekspress».

«Да, есть такие программы, которые дают хакерам контроль над зараженным компьютером и подключенными к нему устройствами. С помощью вирусного софта это не очень сложно, - пояснил Хиллар Аарелайд. - Помимо камеры, на расстоянии можно управлять и другими подключенными к компьютеру устройствами: принтером, микрофоном и т.п.». Поэтому лучшей защитой станет просто отключение периферийных устройств на время, когда они не используются, посоветовал эксперт.

Специалист также посоветовал в целях безопасности периодически обновлять операционную систему компьютера и антивирусные программы. К своего рода «компьютерной гигиене» относится разумное и осторожное поведение: не открывать присланные сомнительные интернет-ссылки, быть внимательным в социальных сетях, чтобы не «подхватить» вредоносный вирус.

Эстония, пострадавшая от хакерских атак в 2007 году, законодательно приравняла их к вооруженному нападению. В 2008 году в Таллине был открыт Центр кибернетической защиты НАТО.