Два поезда в Швейцарии могли столкнуться из-за перевода стрелок

Причиной столкновения двух поездов в Швейцарии мог стать неверный перевод стрелок. Столкновение произошло сегодня утром в районе города Нойхаузен-ам-Райнфалль кантона Шаффхаузен.

Пострадали 17 человек. Как заявил эксперт из Швейцарской службы по расследованию происшествий СЕСА Вальтер Коберт, столкновение было чем-то средним между лобовым и боковым "и привело к большим разрушениям". Коберт уточнил, что по плану поезда должны были проехать мимо друг друга на встречных курсах, поэтому, скорее всего, столкновение произошло из-за неверного положения стрелки.



Сила удара оказалась настолько большой, что один из поездов откатился назад на 20 метров, а локомотив другого состава, тянувший за собой двухэтажные вагоны, сошел с рельс, но не перевернулся, сообщают vesti.ru. При этом, кабины машинистов оказались разрушены практически полностью, сами водители составов при этом чудом не пострадали.



В настоящий момент движение на месте аварии перекрыто. Поезда, следующие из Цюриха в Штутгарт (Германия), направляются к месту назначения по объездному пути через швейцарский Базель и германский Карлсруэ.