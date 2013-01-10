В Израиле у здания Минобороны взорвался автомобиль (ВИДЕО)
10 января 2013, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]
Недалеко от здания министерства обороны Израиля сегодня взорвался автомобиль. Полиции удалось по горячим следам поймать мотоциклиста, подозреваемого в осуществлении взрыва.
Местные полицейские заявили, что взрыв является результатом криминальных разборок, а не террористическим актом, сообщают «Вести». Скорее всего, он является попыткой покушения на главу одной из местных криминальных группировок Ниссима Альперона