Впервые за 20 лет Иерусалим засыпало снегом

Впервые за последние 20 лет на израильский город Иерусалим обрушился очень обильный снегопад, который парализовал в городе движение и вызвал масштабное отключение электричества. Об этом в четверг сообщает газета Haaretz.

Издание пишет, что "въезд в Иерусалим был заблокирован утром в четверг, после того, как ночью в городе прошел сильный снегопад. Из-за снега были отменены рейсы общественного транспорта, а горожанам посоветовали оставаться дома". В настоящее время снегопад все еще продолжается за городом.

Непогода бушует и в других странах Ближнего Востока. Так, в сирийской столице Дамаске толщина снежного покрова достигает одного метра. Температура воздуха резко снизилась. А в Палестине идут проливные дожди, наводнением затоплены сотни домов.