Активисток движения за независимость Курдистана расстреляли в Париже
10 января 2013, 15:09 [ «Аргументы Недели» ]
В штаб-квартире сообщества курдов в центре Парижа были найдены мертвыми три активистки движения за независимость Курдистана. Их смерть наступила в результате выстрела в голову.
По предварительным данным местных правоохранительных органов, речь может идти о заказном убийстве.
Среди убитых числится Фидан Доган, занимавшая пост представительницы Национального конгресса Курдистана во Франции. Остальные жертвы были видными активистами Курдской рабочей партии, передает ИТАР-ТАСС.
Курдская община резко отреагировала на расстрел активисток. На месте происшествия сегодня побывал глава МВД Мануэль Вальс.