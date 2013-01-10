Активисток движения за независимость Курдистана расстреляли в Париже

В штаб-квартире сообщества курдов в центре Парижа были найдены мертвыми три активистки движения за независимость Курдистана. Их смерть наступила в результате выстрела в голову.

По предварительным данным местных правоохранительных органов, речь может идти о заказном убийстве.

Среди убитых числится Фидан Доган, занимавшая пост представительницы Национального конгресса Курдистана во Франции. Остальные жертвы были видными активистами Курдской рабочей партии, передает ИТАР-ТАСС.

Курдская община резко отреагировала на расстрел активисток. На месте происшествия сегодня побывал глава МВД Мануэль Вальс.